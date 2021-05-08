На коронавирус в мире заболели уже более 157,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 157,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 157,534,051 человек, из них выздоровели 134,042,630 человек. Количество умерших возросло до 134,957,857.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,418,826), Индия (21,886,611), Бразилия (15,087,360), Франция (5,747,214), Турция (4,998,089), Россия (4,863,514), Великобритания (4,431,043) и Италия (4,092,747).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (594,911), Бразилии (419,393) и Индия (238,265).
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.