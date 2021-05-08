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На коронавірус у світі захворіли вже понад 157,5 млн осіб

На коронавірус у світі захворіли вже понад 157,5 млн осіб

Київ • УНН

 • 14650 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 157,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 157,534,051 людей, з них одужало 134,042,630 осіб. Кількість померлих зросла до 134,957,857.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,418,826), Індія (21,886,611), Бразилія (15,087,360), Франція (5,747,214), Туреччина (4,998,089), Росія (4,863,514), Велика Британія (4,431,043) та Італія (4,092,747).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (594,911), Бразилії (419,393) та Індія (238,265).

Загальна ситуація в Україні

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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