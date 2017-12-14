В пользу ГАК "Хлеб Украины" суды "отобрали" у зерновой корпорации уже пять предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пять предприятий Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) через суды передано Государственной акционерной компании "Хлеб Украины". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
В частности, Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в споре между ГПЗКУ и ГАК "Хлеб Украины", оставив в силе действие решения предыдущей инстанции о передаче "Дубенского комбината хлебопродуктов" из собственности ГПЗКУ в собственность ГАК "Хлеб Украины".
Решением Хозяйственного суда города Киева в собственность ГАК "Хлеб Украины" передано Криворожский КХП.
Аналогичные решения суды приняли в пользу ГАК "Хлеб Украины" по Роменскому КХП, Владимир-Волынском КХП и Хлебной Базе 78.
Напомним, ГАК "Хлеб Украины" пока через суды пытается осуществить отчуждение активов Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.
Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардному китайскому кредиту.
В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии из-за него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.