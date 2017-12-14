В пользу ГАК "Хлеб Украины" суды "отобрали" у зерновой корпорации уже пять предприятий

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 4050 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100144 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102193 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102528 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116783 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105899 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112727 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В пользу ГАК "Хлеб Украины" суды "отобрали" у зерновой корпорации уже пять предприятий

В пользу ГАК "Хлеб Украины" суды "отобрали" у зерновой корпорации уже пять предприятий

Киев  •  УНН

 • 30628 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пять предприятий Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) через суды передано Государственной акционерной компании "Хлеб Украины". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

В частности, Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в споре между ГПЗКУ и ГАК "Хлеб Украины", оставив в силе действие решения предыдущей инстанции о передаче "Дубенского комбината хлебопродуктов" из собственности ГПЗКУ в собственность ГАК "Хлеб Украины".

Решением Хозяйственного суда города Киева в собственность ГАК "Хлеб Украины" передано Криворожский КХП.

Аналогичные решения суды приняли в пользу ГАК "Хлеб Украины" по Роменскому КХП, Владимир-Волынском КХП и Хлебной Базе 78.

Напомним, ГАК "Хлеб Украины" пока через суды пытается осуществить отчуждение активов Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.

Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардному китайскому кредиту.

В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии из-за него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.

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