На користь ДАК "Хліб України" суди "відібрали" у зернової корпорації вже п'ять підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. П’ять підприємств Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) через суди передано Державній акціонерній компанії “Хліб України”. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Так, Вищий господарський суд України поставив крапку у спорі між ДПЗКУ та ДАК “Хліб України”, залишивши в силі дію рішення попередньої інстанції про передачу “Дубенського комбінату хлібопродуктів” із власності ДПЗКУ у власність ДАК “Хліб України”.
Рішенням Господарського суду міста Києва у власність ДАК “Хліб України” передано Криворіжський КХП.
Аналогічні рішення суди прийняли на користь ДАК “Хліб Україна” по Роменському КХП, Володимир-Волинському КХП та Хлібній Базі 78.
Нагадаємо, ДАК “Хліб України” наразі через суди намагається відчужити активи Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації підприємств ДПЗК зацікавленими особами.
Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які минулого тижня приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як пишуть “Економічні вісті”, китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК “Хліб Україна” уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом.
У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.