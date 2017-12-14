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На користь ДАК "Хліб України" суди "відібрали" у зернової корпорації вже п'ять підприємств

Київ • УНН

 • 30636 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. П’ять підприємств Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) через суди передано Державній акціонерній компанії “Хліб України”. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Так, Вищий господарський суд України поставив крапку у спорі між ДПЗКУ та ДАК “Хліб України”, залишивши в силі дію рішення попередньої інстанції про передачу “Дубенського комбінату хлібопродуктів” із власності ДПЗКУ у власність ДАК “Хліб України”. 

Рішенням Господарського суду міста Києва у власність ДАК “Хліб України” передано Криворіжський КХП.

Аналогічні рішення суди прийняли на користь ДАК “Хліб Україна” по Роменському КХП, Володимир-Волинському КХП та Хлібній Базі 78.

Нагадаємо, ДАК “Хліб України” наразі через суди намагається відчужити активи Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації підприємств ДПЗК зацікавленими особами

Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які минулого тижня приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як пишуть “Економічні вісті”, китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК “Хліб Україна” уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом

У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.

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