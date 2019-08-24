На границе с Венгрией очереди из более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на 9:00 субботы на границе Украины и Венгрии образовались очереди, в которых застряли 310 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 180 автомобилей.
В ПП "Вилок - Тисабеч" стояли 30 автомобилей, ПП "Звонково - Лонья" - 50, ПП "Косино - Барабаш" - 50.
На границе Украины и Польши в ПП "Грушев - Будомеж" - 20, ПП "Смильница - Кросценко" - 25. В ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 30 легковых автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - еще 80.
На границе со Словакией в ПП "Малый Березный - Убля" находилось 28 автомобилей, в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 50 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 9:00 не зафиксировано.
Напомним, 22 августа перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начали увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.