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На кордоні з Угорщиною черги з понад 300 автомобілів

На кордоні з Угорщиною черги з понад 300 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на 9 годину суботи на кордоні України і Угорщини утворилися черги, у яких застрягли 310 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" стояли 180 автомобілів.

У ПП "Вилок - Тісабеч" стояли 30 автомобілів, ПП "Дзвінкове - Лонья" - 50, ПП "Косино - Барабаш" - 50.

На кордоні України та Польщі у ПП "Грушів - Будомєж" - 20, ПП "Смільниця - Кросценко" - 25. У ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 30 легкових автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - ще 80.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Малий Березний - Убля" перебувало 28 автівок, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" - 50 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 9:00 не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 серпня перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною почали збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.

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