На границе с Россией с чужим паспортом задержали украинца в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На Харьковщине в пункте пропуска на границе с Россией "Гоптовка" украинские пограничники обнаружили соотечественника, который предоставил для проверки паспорт, принадлежащий другому лицу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Сообщается, что в результате совместной с сотрудниками ГФС проверки багажа, правоохранители обнаружили действительный для пересечения границы документ, который принадлежит предъявителю.
Впоследствии пограничники выяснили, что украинец пытался использовать чужой паспорт из-за того, что его разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 185 УК Украины (Кража).
Преступник был задержан и передан сотрудникам Национальной полиции.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы Украины помешали две попытки перемещения сигарет в страны ЕС.