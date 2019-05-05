На кордоні з Росією з чужим паспортом затримали українця у розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Харківщині, у пункті пропуску на кордоні з Росією “Гоптівка” українські прикордонники виявили співвітчизника, який надав для перевірки паспорт, що належить іншій особі. Про це повідомляє пресс-служба Держприкордонслужби України, передає УНН.
Повідомляється, що у результаті спільної із співробітниками ДФС перевірки багажу, правоохоронці виявили дійсний для перетину кордону документ, який належить пред’явнику.
Згодом прикордонники з’ясували, що українець намагався використати чужий паспорт через те, що його розшукують правоохоронні органи України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ст. 185 КК України (Крадіжка).
Злочинця було затримано та передано співробітникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН, минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України завадили двом спробам переміщення сигарет в країни ЄС.