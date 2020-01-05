На границе с Польшей встретили Вифлеемский огонь мира

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111479 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114342 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126043 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104707 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107707 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107866 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131848 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130627 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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На границе с Польшей встретили Вифлеемский огонь мира

На границе с Польшей встретили Вифлеемский огонь мира

Киев  •  УНН

 • 12090 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, на украинско-польской границе, близ села Нижанковичи, Старосамборского района состоялась торжественная передача Вифлеемского Огня Мира, передает УНН со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Уже традиционно в канун Рождества польские харцеры передают украинским пластинам Вифлеемский огонь, который преодолевает множество границ и символизирует тепло, мир и согласие, а также душевное спокойствие и любовь. Именно из рук в руки ежегодно распространяется символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа. На торжественном мероприятии, у праздничного костра гости с обеих сторон пели колядки и угощали друг друга рождественскими оплатками", - говорится в сообщении.

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После торжеств на границе, огонь направился к населенным пунктам Старосамборщины, в часовны и храмы, в каждый дом, сообщили пограничники.

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