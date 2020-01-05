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На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру

На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні, на українсько-польському кордоні, неподалік села Нижанковичі, Старосамбірського району відбулась урочиста передача Вифлеємського Вогню Миру, передає УНН із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Вже традиційно у переддень Різдва польські харцери передають українським пластунам Вифлеємський Вогонь, який долає безліч кордонів і символізує тепло, мир і злагоду, а також душевний спокій та любов. Саме з рук в руки щорічно поширюється символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. На урочистому заході, біля святкового багаття гості з обох сторін співали колядок та пригощали один одного різдвяними оплатками", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

Після урочистостей на кордоні, вогонь попрямував до населених пунктів Старосамбірщини, до капличок та храмів, до кожної оселі, повідомили прикордонники.

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