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Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Діти з Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України передали Президенту Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Діти зазначили, що дуже раді бути в Офісі Президента з почесною місією передачі Світла миру з Вифлеєму.

"Девіз скаутів і гайдів – робити світ кращим щодня. Саме через це 33 роки тому з’явилася ця чудова ініціатива, чудова естафета передачі Світла миру з Вифлеєму в ті країни світу, де є скаути", – розповіли діти.

Скаути нагадали, що вже понад 10 років привозять в Україну цей символ злагоди, добра та благополуччя, і висловили задоволення, що саме в День святого Миколая можуть передати Вифлеємський вогонь Президенту.

"Кожен з нас у цей день чекає на якесь диво і здійснення заповітної мрії, тому нехай святий Миколай завітає до кожного серця і кожної української родини. Хочемо побажати нашій рідній країні добробуту, процвітання, сили та терпіння на шляху до досягнення миру. Гайди та скаути знають, що шлях до перемоги дуже тернистий і довгий. Але наша сила у єднанні. Разом ми зможемо досягнути всього", – сказала представниця Асоціації гайдів України, вітаючи Володимира Зеленського зі святом.

Глава держави подякував дітям за вогонь і теплі слова.

"Для мене велика честь отримати Світло миру. Ви правильно сказали – нам дуже потрібен мир. Я думаю, що тепло від цього вогню найголовніше, воно може зігрівати українців, перш за все наших військових, які боронять кордони незалежної України", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запевнив юних скаутів: "Знайте, що ми всі працюємо на благо нашої країни, і ми всі справді з любов’ю в серці – заради таких, як ви. Ви чудові, найкращі наші українці, і я вітаю вас і всіх дітей України з Днем святого Миколая".

Діти заспівали Президенту святкову пісню, а на згадку про зустріч вручили йому каталог добрих справ. Володимир Зеленський віддячив юним гостям подарунками.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сиротами, батьки яких загинули на Донбасі.

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