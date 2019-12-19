Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира

Дети отметили, что очень рады быть в Офисе Президента с почетной миссией передачи Света мира из Вифлеема.

"Девиз скаутов и гайдов - делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась эта замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты", - рассказали дети.

Скауты напомнили, что уже более 10 лет привозят в Украину этот символ согласия, добра и благополучия, и выразили удовлетворение, что именно в День святого Николая могут передать Вифлеемский огонь Президенту.

"Каждый из нас в этот день ждет чудо и осуществление заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце и каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благосостояния, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира. Гайды и скауты знают, что путь к победе очень тернист и долог. Но наша сила в единении. Вместе мы сможем достичь всего", - сказала представительница Ассоциации гайдов Украины, приветствуя Владимира Зеленского с праздником.

Глава государства поблагодарил детей за огонь и теплые слова.

"Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали - нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего наших военных, которые защищают границы независимой Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Президент заверил юных скаутов: "Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны, и мы все действительно с любовью в сердце - ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая".

Дети спели Президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел. Владимир Зеленский отблагодарил юных гостей подарками.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сиротами, родители которых погибли на Донбассе.