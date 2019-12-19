Зеленський зустрівся з сиротами, батьки яких загинули на Донбасі

Під час спілкування з дітьми в Офісі Президента Глава держави зауважив, що найголовніше – це мати поруч близьких і друзів.

"Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя… У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці", – сказав Володимир Зеленський.

Президент запросив дітей у свій кабінет, щоб показати, де і як він працює. Особливо хлопців зацікавило крісло Глави держави. Діти розпитували Володимира Зеленського про його досвід зйомок у фільмах, а також про те, чи важко керувати країною.

"Найскладніше – залишатися людиною, працюючи Президентом. А ще найскладніша справа зараз у вас, бо навчання й освіта – це великий фундамент. Без якісної освіти не можна стати інтелігентною та інтелектуальною людиною. З іншого боку, неважливо, яка робота, якщо ти готовий до неї", – відповів Глава держави.

Микита Баула та Артем Кирилюк – сироти. Батько Микити, Сергій, був бійцем батальйону "Айдар" і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема, Олександр, був старшим солдатом 30-ї механізованої бригади й загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою свого прадідуся Миколи Симперовича, але зараз Артем проживає з волонтером Оксаною Лазебник (Ксюша Київська), оскільки в селі дідуся немає школи.

Під час зустрічі в Офісі Президента опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського з проханням вирішити житлове питання дітлахів. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни, і батьки яких загинули в АТО, лише цим двом хлопцям не надано квартир. Президент пообіцяв вирішити це питання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України до кінця 2019 року спрямує понад 150 млн грн на житло для 350 дітей-сиріт та родин учасників бойових дій на Сході.