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Зеленский встретился с сиротами, родители которых погибли на Донбассе

Зеленский встретился с сиротами, родители которых погибли на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17418 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В День святого Николая Президент Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух детей - Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время общения с детьми в Офисе Президента Глава государства отметил, что самое главное - это иметь рядом близких и друзей.

"Самое главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не один", - сказал Владимир Зеленский.

Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало кресло главы государства. Дети расспрашивали Владимира Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли управлять страной.

"Самое сложное - оставаться человеком, работая Президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование - это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", - ответил Глава государства.

Никита Баула и Артем Кирилюк - сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона "Айдар" и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальным опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Во время встречи в Офисе Президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос детей. Из восьми детей, ставших полными сиротами за период войны, и родители которых погибли в АТО, только этим двум ребятам не предоставлено квартир. Президент пообещал решить этот вопрос.

Напомним, Кабинет министров Украины до конца 2019 года направит более 150 млн грн на жилье для 350 детей-сирот и семей участников боевых действий на Востоке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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