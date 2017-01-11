На границе с Польшей в очередях застряли более 1,5 тыс. автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По состоянию на 6:00 11 января на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1520 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 200 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 200 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 150, в ПП "Краковец - Корчева" - 350 (150 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж "- 150, в ПП" Смильниця - Кросценко "- 20, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 200 автомобилей.
При этом очередь по состоянию на 6:00 зафиксировано на венгерской границе. На пункте пропуска "Вилок" застряли 20 автомобилей.