На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1,5 тис. автомобілів

Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 200 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.

У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 150, у ПП “Краковець — Корчова” — 350 (150 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 150, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 20, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 200 автомобілів.

При цьому черга станом на 6:00 зафіксовано на угорському кордоні. На пункті пропуску “Вилок” застрягли 20 автомобілів.