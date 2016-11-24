На границе с Польшей в очередях застряли почти 1,3 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1290 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 350 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 100 - ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 110, в ПП "Краковец - Корчева" - 150, в ПП "Грушев - Будомеж" - 50, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 80, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 300 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.