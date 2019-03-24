Пограничники обнаружили две машины, которые находились в международном розыске

Так, в пункте пропуска "Ягодин" на въезд в Украину прибыл 54-летний украинец на автомобиле "Рено" французской регистрации. Во время мероприятий контроля сработала база данных Интерпола.

"Пограничники сразу заблокировали машину и сообщили водителю что транспортное средство в розыске. Оказалось что "Рено" 1997 года выпуска, похищенно во Франции более трех лет назад", - говорится в сообщении.

Также другой мужчина, тоже украинец, направлялся к временно оккупированной территории Крыма через КПВВ "Каланчак" на автомобиле "Мерседес" украинской регистрации. Пограничники установили, что его автомобиль 2006 года выпуска разыскивают правоохранительные органы Испании.

"Оба автомобиля пограничники задержали и передали сотрудникам Национальной полиции и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве", - отмечается в сообщении.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.