Прикордонники виявили дві машини, які перебували у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прикордонники Луцького та Херсонського загонів затримали в пунктах пропуску два автомобілі, що перебували у міжнародному розшуку. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.
Так, у пункт пропуску "Ягодин" на в’їзд в Україну прибув 54-річний українець на автомобілі "Рено" французької реєстрації. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу.
"Прикордонники одразу заблокували автівку та повідомили водію що транспортний засіб у розшуку. Виявилося що "Рено" 1997 року випуску, викрадене у Франції понад три роки тому", - йдеться в повідомленні.
Також інший чоловік, теж українець, прямував до тимчасово окупованої території Криму через КПВВ "Каланчак" на автомобілі "Мерседес" української реєстрації. Прикордонники встановили, що його автівку 2006 року випуску розшукують правоохоронні органи Іспанії.
"Обидва автомобілі охоронці кордону затримали та передали співробітникам Національної поліції та сповістили Укрбюро Інтерполу в Києві", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" виявили іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.