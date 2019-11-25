На границе Польши и Украины зафиксировали большую очередь грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На границе Польши с Украиной утром в понедельник зафиксировали большую очередь грузовиков, время ожидания на процедуру таможенного оформления - около 20 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Как отмечает издание, перед пунктом пропуска на польско-украинской границе "Дорогуск - Ягодин" (на польской стороне) ожидает очереди примерно полтысячи грузовиков. Как сообщается 25 ноября утром в 8:00, время ожидания на процедуру таможенного оформления - это примерно 20 часов.
Представитель таможенной палаты в Белой Подляшской Мажена Семенюк обратила внимание, что дополнительно на усиление движения повлияли выходные и ремонт контрольно-пропускного пункта. В связи с этим, из движения изъято дорожные полосы на выезде из Польши. Грузовики проверяются на меньшем количестве полос. Очередь грузовых автомобилей достигает села Бжезьно.
Ремонтные работы в Дорогуске должны завершиться до конца этого года. Модернизация происходит также в Гребенном, но здесь очередей нет.
Напомним, гражданина Украины задержали на границе Польши с 25 фальшивыми паспортами.