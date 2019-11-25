На кордоні Польщі та України зафіксували велику чергу вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На кордоні Польщі з Україною вранці у понеділок зафіксували велику чергу вантажівок, час очікування на процедуру митного оформлення – приблизно 20 годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Як зазначає видання, перед пунктом пропуску на польсько-українському кордоні "Дорогуськ - Ягодин" (на польському боці) очікує черга з приблизно півтисячі вантажівок. Як повідомлено 25 листопада вранці о 8:00, час очікування на процедуру митного оформлення – це приблизно 20 годин.
Речниця митної палати в Білій Підляській Мажена Сємєнюк звернула увагу, що додатково на посилення руху вплинули вихідні та ремонт контрольно-пропускного пункту. У зв’язку з цим, з руху вилучено дорожні смуги на виїзді з Польщі. Вантажівки перевіряються на меншій кількості смуг. Черга вантажних автомобілів сягає до села Бжезьно.
Ремонтні роботи в Дорогуську мають завершитися до кінця цього року. Модернізація відбувається також у Гребенному, але тут черг немає.
Нагадаємо, громадянина України затримали на кордоні Польщі з 25 фальшивими паспортами.