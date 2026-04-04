На Константиновском направлении российские военные массово портят собственную технику, чтобы не идти на передовую – АТЕШ

На Константиновском направлении российские военные, по данным украинского партизанского движения "АТЕШ", намеренно выводят из строя собственную технику, чтобы избежать отправки на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщили представители движения со ссылкой на своего агента в одном из подразделений 255-го мотострелкового полка рф, пишет УНН.

Подробности

По информации "АТЕШ", среди личного состава сформировалась устойчивая практика саботажа: военные повреждают двигатели, сливают технические жидкости, портят электропроводку и топливные системы. Такие "поломки" якобы особенно часто происходят перед ротациями или боевыми выходами.

Командиры знают, но не вмешиваются

В движении утверждают, что младшие командиры об этих случаях знают, однако часто не реагируют. Причиной называют общий страх личного состава перед отправкой на передовую.

Люди не хотят туда (на Константиновское направление - ред.). Кто может сломать – ломает. Командирам тоже нет смысла раздувать скандал, потому что они сами понимают, куда их гонят – цитирует "АТЕШ" свой источник.

По данным партизан, такая практика уже носит системный характер и влияет на боеготовность подразделений рф на этом участке фронта. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

