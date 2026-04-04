На Костянтинівському напрямку російські військові масово псують власну техніку, щоб не йти на передову – АТЕШ

На Костянтинівському напрямку російські військові, за даними українського партизанського руху "АТЕШ", навмисно виводять з ладу власну техніку, щоб уникнути відправки на лінію бойового зіткнення. Про це повідомили представники руху з посиланням на свого агента в одному з підрозділів 255-го мотострілецького полку рф, пише УНН.

За інформацією "АТЕШ", серед особового складу сформувалася стала практика саботажу: військові пошкоджують двигуни, зливають технічні рідини, псують електропроводку та паливні системи. Такі "поломки" нібито особливо часто стаються перед ротаціями або бойовими виходами.

У русі стверджують, що молодші командири про ці випадки знають, однак часто не реагують. Причиною називають загальний страх особового складу перед відправкою на передову.

Люди не хочуть туди (на Костянтинівський напрямок - ред.). Хто може зламати – ламає. Командирам теж немає сенсу роздувати скандал, бо вони самі розуміють, куди їх женуть