На Костянтинівському напрямку російські військові масово псують власну техніку, щоб не йти на передову – АТЕШ

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Солдати 255-го полку рф навмисно виводять з ладу двигуни та проводку для уникнення боїв. Командири ігнорують саботаж через страх перед передовою.

На Костянтинівському напрямку російські військові, за даними українського партизанського руху "АТЕШ", навмисно виводять з ладу власну техніку, щоб уникнути відправки на лінію бойового зіткнення. Про це повідомили представники руху з посиланням на свого агента в одному з підрозділів 255-го мотострілецького полку рф, пише УНН.

Деталі

За інформацією "АТЕШ", серед особового складу сформувалася стала практика саботажу: військові пошкоджують двигуни, зливають технічні рідини, псують електропроводку та паливні системи. Такі "поломки" нібито особливо часто стаються перед ротаціями або бойовими виходами.

Командири знають, але не втручаються

У русі стверджують, що молодші командири про ці випадки знають, однак часто не реагують. Причиною називають загальний страх особового складу перед відправкою на передову.

Люди не хочуть туди (на Костянтинівський напрямок - ред.). Хто може зламати – ламає. Командирам теж немає сенсу роздувати скандал, бо вони самі розуміють, куди їх женуть

– цитує "АТЕШ" своє джерело.

За даними партизанів, така практика вже має системний характер і впливає на боєготовність підрозділів рф на цій ділянці фронту. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

