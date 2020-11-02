В Киевской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Магало"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киевской области задержали известного криминального авторитета по прозвищу "Магало". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.
"Вор" уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тысяч долларов США", - отметили правоохранители.
Полицейские добавили, что несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины удалось установить временное место пребывания "вора в законе" и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.
Напомним, в сентябре в Киевской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Мамука".