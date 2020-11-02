На Київщині затримали "вора в законі" на прізвисько "Магало"

"Вор" вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів США”, - зазначили правоохоронці.

Поліцейські додали, що попри заходи конспірації, оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України вдалося встановити тимчасове місце перебування "вора в законі" та провести операцію із його затримання, аби позбавити його можливості поширювати злочинний вплив у кримінальному середовищі.

Нагадаємо, у вересні на Київщині затримали "вора в законі" на прізвисько "Мамука".