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В Киевской области задержали помощника "министра мвд лнр" за участие в захвате луганского управления СБУ

В Киевской области задержали помощника "министра мвд лнр" за участие в захвате луганского управления СБУ

Киев • УНН

 • 330313 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Служба безопасности в Киевской области задержала помощника «министра мвд лнр» с позывным «Сотый» по подозрению в захвате здания луганского управления СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

«Служба безопасности провела спецоперацию по разоблачению еще одного руководителя террористической организации «лнр», который в 2014 году принимал участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в Киевской области задержан бывший главарь боевиков с позывным «Сотый». После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что при этом окончательно «залечь на дно» решил в Киевской области, где его уже сейчас задержала СБУ.

«Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб. Именно при их «протекции» его назначили «помощником министра мвд лнр» и командиром штурмового подразделения «специального отряда быстрого реагирования» (более известного как «филиал» российского СОБР)», – информирует СБУ.

В СБУ сообщают, что находясь на «должностях», он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма.

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«Для выполнения вражеских задач, в 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления СБУ. Также он собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Полученные сведения планировал передать агрессору для подготовки диверсий против украинских защитников», – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник, как указано, создал разветвленную сеть вражеских информаторов, которые «сдавали» ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины.

Отмечается, что о полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим вожакам боевиков, среди них:

  • «глава парламента лнр» Алексей Карякин,
  • «министр мвд лнр» Игорь Корнет,
  • «военный комендант» захваченного Луганска Сергей Грачев с позывным «Грач».

«Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных по движению колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового. Полученные разведданные агрессор использовал для подготовки «засад» и обстрела украинских подразделений», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что боевик осуществлял охрану граждан россии, которые в 2014 году приехали в Луганскую и Донецкую области для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены «лнр» и «днр».

«В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - информирует СБУ.

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