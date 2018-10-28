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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 117442 просмотра

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7 марта, 19:45 • 156039 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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В Киевской области задержали педофила, который развращал 10-летнюю девочку

В Киевской области задержали педофила, который развращал 10-летнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 10814 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

По словам граждан, он совершил в отношении малолетнего развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным. Злоумышленник был соседом ребенка, проживал в одном общежитии.

Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка.

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