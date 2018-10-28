В Киевской области задержали педофила, который развращал 10-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
По словам граждан, он совершил в отношении малолетнего развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным. Злоумышленник был соседом ребенка, проживал в одном общежитии.
Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
Открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка.