На Київщині затримали педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
За словами громадян, він вчинив щодо малолітньої розпусні дії, загалом часто хуліганив і зловживав спиртним. Зловмисник був сусідом дитини, проживав в одному гуртожитку.
Наразі потерпілу дівчинку разом із мамою доправили до лікувального закладу для надання необхідної медичної та психологічної допомоги. Правоохоронці опитують місцевих жителів та перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
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Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Донецькій області педофіла засудили до 14 років за зґвалтування дитини.