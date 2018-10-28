На Київщині затримали педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.