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На Донеччині педофіла засудили до 14 років за зґвалтування дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. 30-річний раніше судимий ґвалтівник 11-річної дівчинки проведе 13,5 років за ґратами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

На Донеччині педофіла засудили до 14 років за зґвалтування дитини

“За скоєння особливо тяжкого злочину найближчі 13 років та 6 місяців свого життя ґвалтівник проведе у місцях позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 4 лютого 2018 року, близько 18:00, 30-річний неодноразово судимий чоловік прийшов у гості до колишньої співмешканки, де, залишившись наодинці з її 11-річною донькою та користуючись безпорадним станом дитини, зняв з неї та з себе одяг та вступив у статеві відносини неприродним способом.

Закінчити статевий акт йому завадило швидке повернення до будинку хлопця, який на прохання матері приглядав за дівчинкою та її 8-річним братом.

Не відмовившись від злочинних намірів, зловмисник під приводом пригостити солодощами повів дівчинку до квартири своїх знайомих, де задовольнив статеву пристрасть з дитиною у неприродній формі. Того ж дня дівчинка розповіла матері про те, що з нею сталося. Чоловіка було затримано та за клопотанням прокуратури заарештовано.

Як зазначається, вирок у справі було оголошено завдяки ґрунтовній та послідовній позиції публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Краматорська місцева прокуратура. У результаті чоловіка, який обвинувачувався у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої) та ч. 3 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану, вчинене щодо малолітньої особи) КК України, було засуджено до 13,5 років тюрми.

Раніше прокуратура Донецької області оскаржила висновок щодо неосудності ґвалтівника 11-річної дівчинки.

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