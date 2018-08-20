В Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. 30-летний ранее судимый насильник 11-летней девочки проведет 13,5 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“За совершение особо тяжкого преступления ближайшие 13 лет и 6 месяцев своей жизни насильник проведет в местах лишения свободы”, — говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что 4 февраля 2018 года, около 18:00, 30-летний неоднократно судимый мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице, где, оставшись наедине с ее 11-летней дочерью и пользуясь беспомощным состоянием ребенка, снял с нее и с себя одежду и вступил в половые отношения неестественным способом.
Закончить половой акт ему помешало быстрое возвращение в дом парня, который по просьбе матери присматривал за девочкой и ее 8-летним братом.
Не отказавшись от от преступных намерений, злоумышленник под предлогом угостить сладостями повел девочку в квартиру своих знакомых, где удовлетворил половую страсть с ребенком в извращенной форме. В тот же день девочка рассказала матери о том, что с ней произошло. Мужчина был задержан и по ходатайству прокуратуры арестован.
Как отмечается, приговор по делу было объявлен благодаря основательной и последовательной позиции публичного обвинения, которое поддерживала в суде Краматорская местная прокуратура. В результате мужчину, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) и ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины, суд приговорил к 13,5 годам тюрьмы.
Ранее прокуратура Донецкой области обжаловала заключение о невменяемости насильника 11-летней девочки.