В Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 16459 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 102573 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 208891 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 160808 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 228909 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 266049 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 219799 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 249898 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209093 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 499805 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
66%
Популярные новости

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 20350 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 21939 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 25125 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 11065 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 15772 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 281467 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 255484 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 340937 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 499807 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 590010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 38920 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 228912 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 84355 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 80340 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 85765 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка

Киев • УНН

 • 9326 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. 30-летний ранее судимый насильник 11-летней девочки проведет 13,5 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области педофила приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка

“За совершение особо тяжкого преступления ближайшие 13 лет и 6 месяцев своей жизни насильник проведет в местах лишения свободы”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 4 февраля 2018 года, около 18:00, 30-летний неоднократно судимый мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице, где, оставшись наедине с ее 11-летней дочерью и пользуясь беспомощным состоянием ребенка, снял с нее и с себя одежду и вступил в половые отношения неестественным способом.

Закончить половой акт ему помешало быстрое возвращение в дом парня, который по просьбе матери присматривал за девочкой и ее 8-летним братом.

Не отказавшись от от преступных намерений, злоумышленник под предлогом угостить сладостями повел девочку в квартиру своих знакомых, где удовлетворил половую страсть с ребенком в извращенной форме. В тот же день девочка рассказала матери о том, что с ней произошло. Мужчина был задержан и по ходатайству прокуратуры арестован.

Как отмечается, приговор по делу было объявлен благодаря основательной и последовательной позиции публичного обвинения, которое поддерживала в суде Краматорская местная прокуратура. В результате мужчину, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) и ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины, суд приговорил к 13,5 годам тюрьмы.

Ранее прокуратура Донецкой области обжаловала заключение о невменяемости насильника 11-летней девочки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36