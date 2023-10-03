На Киевщине закрыли школы, из-за сообщения о возможной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Киевской области закрыли школы, из-за сообщения о возможной опасности. Правоохранители эвакуировали людей из учебных заведений, и проверяют правдивость полученных сообщений. Об этом пресс-служба Нацполиции региона написала в своем официальном телеграмм канале, передает УНН.
Цитата
“3 октября полицейские получили информацию о возможной угрозе в учебных заведениях Киевской области. Сейчас правоохранители проверяют помещения и осуществляют эвакуацию всех участников образовательного процесса”, — сообщили в пресс-службе правоохранителей.
Детали
Кроме полицейских на месте работают также спасатели и кинологи. Они проверяют информацию о возможной угрозе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры Украины: Одесская область существенно увеличила количество школ в очном формате
Напомним
Накануне, 2 октября, полицейские получили сообщение о возможной угрозе в одном ТРЦ в Броварском районе Киевской области. Весь персонал и посетителей эвакуировали.