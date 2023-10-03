На Київщині закрили школи, через повідомлення про можливу небезпеку

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“3 жовтня поліцейські отримали інформацію про можливу загрозу у навчальних закладах Київської області. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення та здійснюють евакуацію всіх учасників освітнього процесу”, — повідомили у пресслужбі правоохоронців.

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Окрім поліцейських на місці працюють також рятувальники й кінологи. Вони перевіряють інформацію про можливу загрозу.

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Нагадаємо

Напередодні, 2 жовтня, поліцейські отримали повідомлення про можливу загрозу в одному ТРЦ в Броварському районі Київської області. Увесь персонал і відвідувачів евакуювали.