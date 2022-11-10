В Киевской области запретили праздничные гирлянды и световые декорации

Детали

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, "это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом".

"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии — это наш гражданский фронт сегодня. Обязательно победим!" – резюмировал председатель ОВА.

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Ранее

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможность обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.