В Киевской области запретили праздничные гирлянды и световые декорации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций. Решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, "это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом".
"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии — это наш гражданский фронт сегодня. Обязательно победим!" – резюмировал председатель ОВА.
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Ранее
В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможность обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.