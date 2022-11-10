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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117529 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119985 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127424 просмотра
Актуальное
В Киевской области запретили праздничные гирлянды и световые декорации

В Киевской области запретили праздничные гирлянды и световые декорации

Киев • УНН

 • 390969 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций. Решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области, передает УНН.

Детали

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, "это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом".

"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии — это наш гражданский фронт сегодня. Обязательно победим!" – резюмировал председатель ОВА.

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Ранее

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможность обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Украинские Национальные Новости

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