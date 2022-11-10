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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Київщині заборонили святкові гірлянди та світлові декорації

На Київщині заборонили святкові гірлянди та світлові декорації

Київ • УНН

 • 390970 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо. Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області, передає УНН.

Деталі

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, "це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць — залишимо на потім".

"Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні. Обов'язково переможемо!" - резюмував голова ОВА.

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Раніше

У Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні.

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