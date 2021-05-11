В Киевской области за выходные произошло более 150 ДТП, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 8-10 мая, произошло более 150 ДТП, два человека погибли. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 152 ДТП, из них 8 ДТП — с травмированными, 11 человек получили травмы и 2 человека погибли”, — сообщили в пресс-службе.
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Нарушитель ПДД неподалеку от Киева наехал на полицейского, который хотел составить на него протокол, и, убегая от полиции, совершил три ДТП. Сейчас водитель задержан, ему за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы.
В ДТП, которое произошло в Черновицкой области, погибла 10-летняя девочка, а 11-летний мальчик получил травмы.