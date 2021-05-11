На Київщині за вихідні сталося понад 150 ДТП, є жертви

Цитата

“За вихідні (на Київщині — ред.) сталася 152 ДТП, з них 8 ДТП — з травмованими, 11 осіб отримали травми та 2 людини загинули”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

Порушник правил дорожнього руху неподалік від Києва наїхав на поліцейського, який хотів скласти на нього протокол, і, втікаючи від поліції, спричинив три ДТП. Наразі водія затримали, йому за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі.



У ДТП, яке сталося у Чернівецькій області, загинула 10-річна дівчинка, а 11-річний хлопчик отримав травми.