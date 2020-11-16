В Киевской области за выходные произошло 100 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской области за выходные произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 100 ДТП, из них 6 ДТП - с травмированными, 6 человек получили травмы и 2 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, с начала 2020 года более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщалось, в Белоцерковском районе произошла ДТП с участием 5 автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое - доставлены в больницу.