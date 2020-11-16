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На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП, є загиблі

На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП, є загиблі

Київ • УНН

 • 13530 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Київській області за вихідні сталося 100 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 100 ДТП, з них 6 ДТП - з травмованими, 6 осіб отримали травми та 2 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, з початку 2020 року понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомлялося, у Білоцерківському районі сталася ДТП за участю 5 автомобілів, у результаті якої дві людини загинули, ще двоє — доставлені до лікарні.

Українські Національні Новини

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