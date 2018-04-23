На Киевщине в больнице у пациента под подушкой обнаружили боевую гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В больнице Фастова (Киевская область) у одного из больных врач нашел под подушкой боевую гранату. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.
По словам правоохранителей, к ним обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили боевую гранату.
"У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом. Опасная находка направлена на экспертизу. По словам мужчины, который держал изъятое у больничной койке, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО", - сообщили в полиции.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Местного жителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева на спортивной площадке раздался взрыв.