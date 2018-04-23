На Киевщине в больнице у пациента под подушкой обнаружили боевую гранату

По словам правоохранителей, к ним обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили боевую гранату.

"У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом. Опасная находка направлена ​​на экспертизу. По словам мужчины, который держал изъятое у больничной койке, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО", - сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Местного жителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева на спортивной площадке раздался взрыв.