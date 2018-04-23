На Київщині в лікарні у пацієнта під подушкою виявили бойову гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В лікарні Фастова (Київська область) у одного з хворих лікар знайшов під подушкою бойову гранату. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Київській області, передає УНН.
За словами правоохоронців, до них звернувся лікар медичного закладу та повідомив, що в палаті під подушкою хворого виявили бойову гранату.
“У 44-річного пацієнта терапевтичного відділення поліцейські вилучили гранату РГД-5 із запалом. Небезпечна знахідка направлена на експертизу. За словами чоловіка, який тримав вилучене у лікарняному ліжку, граната не бойова, а привіз він її із зони АТО”, — повідомили в поліції.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Місцевого жителя затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, в Дніпровському районі Києва на спортивному майданчику пролунав вибух.