В Киеве будут судить масштабных производителей амфетамина

Группа состояла из пяти человек, которые в течение полутора лет изготавливали и сбывали амфетамин на территории столицы, Киевской и Черкасской областей. Злоумышленники заранее получали заказы от клиентов и изготавливали необходимое количество вещества.

В полиции отмечают, что во время обысков в лабораториях изъяли оборудование, химические реагенты и прекурсоры, необходимые для изготовления амфетамина, а также подготовлен для продажи амфетамин стоимостью более 50 тыс. грн.

Известно, что из членов группы один ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и злоупотребление властью или служебным положением, остальные - не судимы.

Собрав необходимые доказательства, следователи сообщили фигурантам о подозрениях в незаконном изготовлении, хранении, а также незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах. По четырем подозреваемых следователи направили материалы производств в суд, пятого участника наркогруппы объявлен в розыск.

Напомним, в Киевской области ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.