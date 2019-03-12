В Киеве будут судить масштабных производителей амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киевской и Черкасской областях разоблачили сеть нарколабораторий по массовому производству амфетамина. За эту деятельность группе производителей наркотиков грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Группа состояла из пяти человек, которые в течение полутора лет изготавливали и сбывали амфетамин на территории столицы, Киевской и Черкасской областей. Злоумышленники заранее получали заказы от клиентов и изготавливали необходимое количество вещества.
В полиции отмечают, что во время обысков в лабораториях изъяли оборудование, химические реагенты и прекурсоры, необходимые для изготовления амфетамина, а также подготовлен для продажи амфетамин стоимостью более 50 тыс. грн.
Известно, что из членов группы один ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и злоупотребление властью или служебным положением, остальные - не судимы.
Собрав необходимые доказательства, следователи сообщили фигурантам о подозрениях в незаконном изготовлении, хранении, а также незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах. По четырем подозреваемых следователи направили материалы производств в суд, пятого участника наркогруппы объявлен в розыск.
Напомним, в Киевской области ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.