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7 марта, 15:45 • 117954 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118482 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148342 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116306 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140915 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Киеве будут судить масштабных производителей амфетамина

В Киеве будут судить масштабных производителей амфетамина

Киев  •  УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киевской и Черкасской областях разоблачили сеть нарколабораторий по массовому производству амфетамина. За эту деятельность группе производителей наркотиков грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Группа состояла из пяти человек, которые в течение полутора лет изготавливали и сбывали амфетамин на территории столицы, Киевской и Черкасской областей. Злоумышленники заранее получали заказы от клиентов и изготавливали необходимое количество вещества.

В полиции отмечают, что во время обысков в лабораториях изъяли оборудование, химические реагенты и прекурсоры, необходимые для изготовления амфетамина, а также подготовлен для продажи амфетамин стоимостью более 50 тыс. грн.

Известно, что из членов группы один ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и злоупотребление властью или служебным положением, остальные - не судимы.

Собрав необходимые доказательства, следователи сообщили фигурантам о подозрениях в незаконном изготовлении, хранении, а также незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах. По четырем подозреваемых следователи направили материалы производств в суд, пятого участника наркогруппы объявлен в розыск.

Напомним, в Киевской области ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.

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