На Київщині судитимуть масштабних виробників амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Київській та Черкаській областях викрили мережу нарколабораторій з масового виробництва амфетаміну. За цю діяльність групі виробників наркотиків загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
Група складалася з п’яти осіб, які протягом півтора року виготовляли та збували амфетамін на території столиці, Київської та Черкаської областей. Зловмисники заздалегідь отримували замовлення від клієнтів та виготовляли необхідну кількість речовини.
У поліції зазначають, що під час обшуків у лабораторіях вилучили обладнання, хімічні реагенти та прекурсори, необхідні для виготовлення амфетаміну, а також підготовлений для продажу амфетамін вартістю понад 50 тис. грн.
Відомо, що, з п’яти членів групи один раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини та зловживання владою або службовим становищем, решта – не судимі.
Зібравши необхідні докази, слідчі повідомили фігурантам про підозри у незаконному виготовленні, зберіганні, а також незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах. Щодо чотирьох підозрюваних слідчі скерували матеріали проваджень до суду, п’ятого учасника наркогрупи оголошено у розшук.
Нагадаємо, на Київщині ліквідували лабораторію з виготовлення амфетаміну.