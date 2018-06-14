На Київщині ліквідували лабораторію з виготовлення амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Запорізькі поліцейські провели ряд обшуків на території міста Київ та Київської області, викрили розповсюджувачів психотропної речовин через мережу Інтернет, вилучили психотропну речовину та ліквідували нарколабораторію по виготовленню "амфетаміну". Про це повідомялє УНН з посиланянм на прес-службу поліції.
Правоохоронці встановили, що до незаконного виготовлення, зберігання розповсюдження психотропної речовини за допомогою всесвітньої мережі Інтернет причетні двоє раніше незасуджених громадян 1981 років народження.
За цінами наркозбувачів вартість тільки психотропної речовини "амфетамін" складає понад 400 000 гривень.
Вилучену психотропну речовину, наркотичний засіб та прекурсори направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
В діях зловмисників вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального України.
Як повідомляв УНН, у Кам‘янці-Подільському правоохоронці затримали групу місцевих мешканців, які займалися збутом наркотичних речовин, зокрема – амфетаміну та марихуани.