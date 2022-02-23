Выводил земли, чтобы продать под застройку: в Киевской области подозревают голову села
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Прокуратура одному из поселковых голов в Киевской области сообщила о подозрении в выводе земель лесохозяйственного назначения из государственной собственности для продажи их под застройку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Как стало известно УНН, речь идет о голове Гостомеля Юрия Прилипко.
Детали
По данным следствия, чиновник разработал схему вывода земель из государственной собственности. В сговоре с другими людьми он перевел земельный участок лесохозяйственного назначения в собственность поселкового совета и сменил его целевое назначение на земли жилой и общественной застройки.
Указанные земли площадью 0,5 га стоимостью более 3,7 млн грн, которые находились в постоянном пользовании Первомайского лесничества государственного предприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция", должны были продать для дальнейшей застройки объектами торговли.
Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
В суд подали ходатайство об отстранении мужчины от занимаемой должности и применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 100 млн грн.
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