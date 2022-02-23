Виводив землі, щоб продати під забудову: на Київщині підозрюють селищного голову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прокуратура одному із селищних голів у Київській області повідомила про підозру у виведенні земель лісогосподарського призначення з державної власності для продажу їх під забудову. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
Як стало відомо УНН, йдеться про селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка.
Деталі
За даними слідства, посадовець розробив схему виведення земель із державної власності. У змові з іншими особами він перевів земельну ділянку лісогосподарського призначення у комунальну власність селищної ради та змінив її цільове призначення на землі житлової та громадської забудови.
Вказані землі площею 0,5 га вартістю понад 3,7 млн грн, які перебували у постійному користуванні Першотравневого лісництва Державного підприємства "Київська лісова науково-дослідна станція", мали продати для подальшої забудови об’єктами торгівлі.
Посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).
До суду подали клопотання про відсторонення чоловіка від посади та застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у понад 100 млн грн.
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