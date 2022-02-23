Виводив землі, щоб продати під забудову: на Київщині підозрюють селищного голову

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 22433 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 51841 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 65982 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 68492 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 97938 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 153845 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 169739 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213137 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200442 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187349 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 89859 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 87915 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 41469 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 80829 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 115684 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 115684 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 80829 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 244718 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 368273 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 624423 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 81366 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 120332 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 146301 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 167601 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 180171 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Виводив землі, щоб продати під забудову: на Київщині підозрюють селищного голову

Виводив землі, щоб продати під забудову: на Київщині підозрюють селищного голову

Київ • УНН

 • 124343 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прокуратура одному із селищних голів у Київській області повідомила про підозру у виведенні земель лісогосподарського призначення з державної власності для продажу їх під забудову. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Як стало відомо УНН, йдеться про селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка.

Деталі

За даними слідства, посадовець розробив схему виведення земель із державної власності. У змові з іншими особами він перевів земельну ділянку лісогосподарського призначення у комунальну власність селищної ради та змінив її цільове призначення на землі житлової та громадської забудови.

Вказані землі площею 0,5 га вартістю понад 3,7 млн грн, які перебували у постійному користуванні Першотравневого лісництва Державного підприємства "Київська лісова науково-дослідна станція", мали продати для подальшої забудови об’єктами торгівлі.

Посадовцю повідомили про підозру  у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

До суду подали клопотання про відсторонення чоловіка від посади та застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у понад 100 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Незаконна вирубка лісу: за участю КОРД провели масові обшуки на Прикарпатті

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84