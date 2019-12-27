В Киевской области умер осужденный: подозревают врача в невыполненные обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Киевской области начато уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть осужденного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Белоцерковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 140 УК Украины по факту возможного ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть осужденного, который лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.
Кроме этого по результатам проверки указанного медицинского учреждения прокуратурой обнаружены многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание в Белоцерковской исправительной колонии № 35 на получение медицинской помощи.
Наиболее распространенными фактами являются длительное лечение осужденных медицинскими препаратами без установления диагноза и назначения врача. Часто медицинские осмотры имеют формальный характер, а иногда такие вообще не проводятся. Несмотря на высокие риски распространения инфекционных заболеваний (туберкулеза) среди осужденных и наличие в медицинской части рентген аппарата флюорографию таким лицам не осуществляют.
В связи с этим, прокуратурой подготовлено указание об устранении выявленных нарушений, которое направлено начальнику филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области для рассмотрения и принятия мер к привлечению виновных должностных лиц к ответственности.
Напомним, во время подавления бунта в Кропивницком СИЗО пострадали уже 82 человека.