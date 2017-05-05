На Киевщине поддержали инициативу Президента привлечь к ремонту украинских дорог белорусские компании
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Белорусские компании, учитывая их большой опыт работы и гарантированное качество, могут улучшить состояние украинских дорог. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Киевской области, комментируя инициативу Президента Петра Порошенко по привлечению белорусских компаний к строительству и ремонту дорог в Украине, передает УНН.
В ведомстве призвали белорусские компании уже сейчас принимать участие в тендерах на выполнение дорожных работ.
"Белорусские компании уже сейчас могут принимать участие в ремонте дорог в Украине. Это предусмотрено Законом Украины "О публичных закупках" и, как победители торгов, имея значительный положительный опыт и качество работ, могут улучшить состояние дорог", - отметили в САД Киевской области.
Кроме того, в Службе автодорог отметили эффективность цементно-бетонных дорог, которые белорусы сейчас строят у себя в стране.
"Цементо-бетонные покрытия безусловно более устойчивы к образованию колейности от тяжеловесных нагрузок и стабильны на слабых грунтах земполона, но более жесткие для восприятия водителями и пассажирами, есть эффект вибрации от поперечных температурных швов, а также нуждаются в дополнительной защите от хлоридов, применяемые при зимнем содержании дорог", - пояснили в САД.
Вместе с тем, по мнению руководства ведомства, эффективность применения цементно-бетонных или асфальтобетонных покрытий должна обосновываться проектными решениями, в зависимости от транспортных нагрузок, интенсивности движения и определенных требований к приоритетности показателей.
Напомним, Президент П.Порошенко во время последней встречи со своим белорусским коллегой достигли договоренности по расширению рынков двух стран для товаров и услуг, в частности П.Порошенко пригласил белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины.