На Київщині підтримали ініціативу Президента залучити до ремонту українських доріг білоруські компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Білоруські компанії, зважаючи на їхній значний досвід роботи та гарантовану якість, можуть покращити стан українських доріг. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Київській області, коментуючи ініціативу Президента Петра Порошенка щодо залучення білоруських компаній до будівництва та ремонту доріг в Україні, передає УНН.
У відомстві закликали білоруські компанії вже зараз брати участь в тендерах на виконання дорожніх робіт.
“Білоруські компанії вже зараз можуть брати участь в ремонті доріг в Україні. Це передбачено Законом України "Про публічні закупівлі" і, як переможці торгів, маючи значний позитивний досвід та якість робіт, можуть покращити стан доріг”, — наголосили у САД Київської області.
Крім того, у Службі автодоріг відзначили ефективність цементно-бетонних доріг, які білоруси нині будують у себе в країні.
“Цементо-бетонні покриття безумовно більш стійкі до утворення колійності від великовагових навантажень і стабільні на слабких ґрунтах земполона, але більш жорсткі для сприйняття водіями та пасажирами, є ефект вібрації від поперечних температурних швів, а також потребують додаткового захисту від хлоридів, що застосовуються при зимовому утриманні доріг”, — пояснили у САД.
Разом з тим, на переконання керівництва відомства, ефективність застосування цементо-бетонних або асфальтобетонних покриттів повинна обґрунтовуватись проектними рішеннями, залежно від транспортних навантажень, інтенсивності руху та визначених вимог до пріоритетності показників.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко під час останньої зустрічі зі своїм білоруським колегою досягли домовленості щодо розширення ринків двох країн для товарів та послуг, зокрема П.Порошенко запросив білоруські підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на території України.