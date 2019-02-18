В Киевской области подожгли "евробляху" местного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За сутки на территории столичной области произошло два факта поджога автотранспортных средств. В городе Ирпень неизвестные совершили поджог автомобиля местного депутата. В Бориспольском районе авто сгорело на футбольном поле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции.
Так, в полицию столичной области поступило сообщение от 36-летнего депутата Ирпенского горсовете о том, что неизвестные лица подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlande.
Установлено, что автомобиль Mitsubishi Outlander с иностранной регистрацией принадлежит депутату Ирпенского горсовета. Огнем было уничтожено моторный отсек, капот и панель приборов.
Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал.
На месте полиции работали следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.
В Бориспольском районе, в селе Счастливое, на стадионе произошло возгорание автомобиля неизвестной марки, которое подожгло неустановленное лицо. Огнем уничтожен автомобиль полностью и часть синтетического покрытия футбольного поля. Сейчас работники Бориспольского отдела полиции устанавливают причины пожара и владельца поврежденного автомобиля.
Как сообщал УНН, в Донецкой области подожгли автомобиль.