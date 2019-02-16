На Донеччині підпалили автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ, 16 лютого. УНН. Сьогодні близько 1 години ночі до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у дворі багатоповерхового будинку підпалили автомобілю Тoyota Camry. Про це УНН розповіли у поліції області.
Наразі встановлено, що автомобіль належить 44-річному місцевому мешканцю.
За даним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох від десяти років.
Поліція здійснює заходи для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення.
Як повідомляв УНН, у Києві через ДТП загорілось авто - одна людина загинула.