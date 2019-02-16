На Донеччині підпалили автомобіль

Наразі встановлено, що автомобіль належить 44-річному місцевому мешканцю.

За даним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох від десяти років.

Поліція здійснює заходи для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення.



Як повідомляв УНН, у Києві через ДТП загорілось авто - одна людина загинула.